Трамп заявил, что Байден покинет президентскую гонку

Действующий президент США Джо Байден покинет предвыборную гонку после провальных дебатов. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что именно он заставил Байдена принять такое решение, слова Трампа приводит газета Washington Post, передает Day.Az.

"Он (Байден - прим. ред.) покидает предвыборную гонку... Я вытащил его оттуда. И это значит, что у нас есть Камала. Я думаю, она будет лучше (чем Байден - прим. ред.). Она такая плохая", - отметил Трамп.

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