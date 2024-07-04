Без Азербайджана не могут быть реализованы важнейшие транспортные коридоры в рамках ШОС

Без Азербайджана не могут быть реализованы важнейшие транспортные коридоры в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend эксперт Института мировой экономики Ерсултан Жансеитов в кулуарах заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане.

"Азербайджан является одним из главных геополитических игроков в Каспийском регионе и вообще в Евразии. С решением вопроса Карабаха сегодня разблокируются очень важные транспортные коридоры, которые 30 лет не могли реализовать свой потенциал", - подчеркнул он.

Касаясь участия Азербайджана в формате "ШОС плюс", Жансеитов упомянул, что организация сама по себе расширяет свои горизонты, изначально она закладывалась как кооперация пяти постсоветских стран.

"Сегодня мы видим, что семья ШОС растет, у нас плюс один член - это Беларусь, и в перспективе включение Азербайджана в семью ШОС является взаимовыигрышным сценарием для всех. Потому что без Азербайджана сегодня не могут быть реализованы важнейшие транспортные коридоры. Это Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор). Мы видим большой интерес, например, китайской стороны в расширении этого коридора. Во время текущего визита Си Цзиньпина в Казахстан, во время встречи с нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым были заключены важнейшие договоры касательно развития данного маршрута. И логично то, что без Азербайджана этот план не может быть реализован никак. Поэтому вовлечение Азербайджана во все подобные стратегические процессы, в том числе в рамках ШОС, очень логичный и выгодный для всех вариант", - отметил эксперт.

Далее Жансеитов сообщил, что сейчас Азербайджан главный приоритет для экспорта казахстанских энергоресурсов, потому что страна диверсифицирует свои поставки на внешний рынок.

"Возобновляемая энергетика - очень актуальный вопрос, потому что наши страны сильны в экспорте энергоресурсов, но настает новый технологический век. Сейчас все государства мира переходят на альтернативную энергию. Здесь очень важная кооперация именно с Китаем, как с самым большим производителем новых альтернативных источников энергии. Поэтому здесь формируется такая взаимосвязанная цепочка государств в Евразийском континенте, которые, несмотря на свою основную экспортоориентированность на энергоресурсы, параллельно выстраивают такую архитектуру "зеленой" энергетики", - пояснил он.

Эксперт считает, что в контексте отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии, важна роль Организации тюркских государств (ОТГ).

"Потому что мы имеем общие исторические корни, мы все братья в одной тюркской семье. Здесь очень важно такое идеологическое направление работы, чтобы создавать самосознание у народов наших стран о причастности к единому пространству, к единой большой семье. Потому что в текущих геополитических реалиях в мире мы самые близкие союзники друг к другу. Мы имеем большой потенциал создать сплоченное и монолитное образование, как союз братских государств", - добавил он.

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