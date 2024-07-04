МЧС обратилось к населению в связи с купанием на непляжных зонах.

Как сообщили Day.Az в МЧС, купание в каналах, реках, озерах, не предназначенных для пляжа, с опасным подводным рельефом, быстрым течением, неопределенной глубиной, ограниченным обзором и другими опасными характеристиками создает серьезную опасность для жизни и здоровья.

Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом соблюдать надлежащие правила безопасности и не использоваться для купания непляжные зоны.

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