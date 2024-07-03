https://news.day.az/officialchronicle/1672519.html В Астане состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана - ФОТО
В Астане состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана - ФОТО
3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре