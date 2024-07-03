В Астане состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана, Президента Турции и премьер-министра Пакистана

3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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