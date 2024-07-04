Ограничено движение автобусов по одной из центральных улиц

В связи с проведением ремонтных работ на дорогах столицы с 07:00 4 июля до 22:00 5 июля на улице Микаила Мушфига (от проспекта Парламента до улицы Исмаила Бека Гуткашинлы) будет введено полное ограничение движения транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в дорожно-транспортном ведомстве AYNA, в связи с введенным ограничением движение регулярных автобусных маршрутов № 6, 10, 31, 53 и 77, курсировавшим по улице Микаила Мушфига, будет организовано альтернативно по проспектам Парламента и Гусейна Джавида, а также по улице Мехти Гусейна.

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