Штаб Трампа заявил, что демократы и СМИ врали американцам о состоянии Байдена

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа считает, что демократы и СМИ скрывали от американцев правду о состоянии нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Не заблуждайтесь, демократы, основные средства массовой информации <...> сговорились скрыть правду от американской общественности - Джо Байден слаб, он неудачник, бесчестный и не подходит для Белого дома. Каждый из них лгал о когнитивном состоянии Джо Байдена и поддерживал его катастрофическую политику в течение последних четырех лет", - говорится в заявлении штаба Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении также отмечается, что экс-президент победит "любого демократа" на предстоящих выборах.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала резульататы опроса, согласно которому 80% американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

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