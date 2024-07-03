Кандидатуры в депутаты от партии "Ени Азербайджан" будут утверждены на следующем заседании

Вопрос об утверждении списка кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), вероятно, будет рассмотрен на следующем заседании правления.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил депутат, член правления ПЕА Муса Гулиев.

Он отметил, что на состоявшемся сегодня заседании правления партии "Ени Азербайджан" были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным парламентским выборам, сформированы центральная штаб-квартира и местные офисы партии.

Он подчеркнул, что на заседании также были определены полномочные представители партии на внеочередных парламентских выборах.

"Вероятно, вопрос о выдвижении кандидатов от партии и утверждении списка кандидатов будет рассмотрен на очередном заседании правления. Что касается списка кандидатов, то предварительной информации об этом пока нет", - добавил он.

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