Ливан передал Израилю, что не хочет войны

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб передал главе МИД Израиля Исраэлю Кацу послание, что Бейрут не хочет войны между двумя странами. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Jerusalem Post.

"Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны", - сказал Хабиб в заявлении, переданном через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который говорил с Кацем 2 июля. Их разговор был передан газете пресс-секретарем Каца.

Как отмечает Jerusalem Post, у Ливана и Израиля нет дипломатических отношений, поэтому общение между странами часто осуществляется через третьих лиц.

Заявление ливанского МИД было выпущено на фоне сообщений, что Израиль планирует начать на юге Ливана военную операцию после 15 июля. Ее целью станет борьба с шиитской группировкой "Хезболла".

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