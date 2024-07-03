На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев Банк ABB преобразовал свое отделение в полноценный филиал. В новом филиале созданы все необходимые удобства для оказания качественных услуг и удовлетворения финансовых потребностей как частных, так и корпоративных клиентов.

Клиенты филиала ABB Hava Limanı, также как и в других филиалах Банка могут воспользоваться широким спектром услуг, включая расчетно-кассовые операции, оформление кредитов, открытие депозитов, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Отметим, что ABB является единственным банком, предоставляющим услуги на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. Первый заместитель Председателя правления Банка, Ильхам Габибуллаев, подчеркнул важность работы филиала в аэропорту: "Для нашего банка имеет особое значение быть представленным в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Совместно с нашим стратегическим партнером AZAL, а также с другими организациями функционирующими здесь, мы будем стараться вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.