Десятки демократов могут потребовать снять Байдена с предвыборной гонки

Десятки законодателей-демократов собираются подписать письмо с требованием снять с предвыборной гонки президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии.

Такой шаг может быть предпринят в связи с паникой в стане демократов, которая связана с их опасениями, что выдвижение Байдена будет стоить им также утраты контроля над Конгрессом США. По словам чиновника, письмо распространяют демократы, баллотирующиеся на переизбрание в традиционно демократических округах, что свидетельствует о том, насколько широко распространена паника в партии.

Агентство отмечает, что Байден стремительно теряет поддержку демократических законодателей и кандидатов, обеспокоенных тем, что выдвижение 81-летнего президента "приведет к зачистке Вашингтона республиканцами и бесконтрольному президентству Дональда Трампа".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.

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