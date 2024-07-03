В Азербайджане школы перейдут на систему подушевого финансирования

К концу 2026 года школы перейдут на систему подушевого финансирования.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам советник министра науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев.

"Подушевое финансирование - это предоставление школам средств в соответствии с числом учащихся. Это означает, что подотчетность в школах увеличивается. Если ученик меняет школу, то средства, поступающие на учащегося, идут в ту школу, в которую он уходит", - сказал он.

Он отметил, что в определенной степени изменятся и механизмы управления в школах.

"Сейчас это пилотный проект. Он осуществится в ряде школ. В этом году проект будет запущен в нескольких школах, но к 2026 году он охватит 100 школ. Теперь школа будет заинтересована в том, чтобы привлечь ученика. Пока рано говорить о влиянии этого проекта на зарплату учителей", - добавил Эльнур Алиев.

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