В некоторых районах Баку не будет газа

4 июля будет приостановлена подача газа в четырех районах Баку.

Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, с 10:00 планируется приостановка газоснабжения в связи с проведением испытаний на герметичность газопроводов в Гарадагском и Сабаильском районах столицы, подключением новой газовой линии к существующей сети в Насиминском районе, а также с 09:30 - с целью замены непригодных к эксплуатации задвижек, установленных на газопроводе в Хатаинском районе.

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