Отец Макрона пытается оправдать сына

Отец французского президента Эммануэля Макрона Жан-Мишель заявил, что его сын оценивал возможность распустить парламент страны еще в начале мая, до выборов в Европарламент (ЕП). Об этом мужчина рассказал в интервью газете L'Est Républicain.

"Что касается решения о роспуске Национального собрания, то оно не связано с выборами в Европарламент, так он говорил мне об этом еще два месяца назад", - объяснил Жан-Мишель Макрон.

По словам отца политика, президент посчитал, что французский парламент стал слишком неуправляемым.

Напомним, что в начале июня партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив "Национальному объединению". После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов во французский парламент "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло первое место с 33,2% голосов, тогда как партия Макрона "Вместе" оказалась третьей с 21%. Второе место занял альянс левых сил "Новый народный фронт" - 28,1%.

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