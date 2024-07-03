Гостиничная и туриндустрия Азербайджана полностью готовы к COP29

Гостиничная и туристская индустрия Азербайджана полностью готовы к COP29.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на мероприятии по присвоению звездных рейтингов отелям, прошедшим национальную звездную классификацию, и презентации Национальной платформы бронирования.

Он отметил, что Государственное агентство по туризму уделяет особое внимание вопросам устойчивости в туризме.

"С конца прошлого года мы являемся официальным партнером Всемирного совета по путешествиям и туризму. Это также дает нам возможность стать членами программы "Устойчивые основы для отелей", которая охватывает 12 основных направлений деятельности для отелей. Кроме того, в этом году состоялось членство Государственного агентства по туризму в другой организации - Глобальном совете по устойчивому туризму - и подписан меморандум", - сказал Нагиев.

По его словам, важным направлением является отражение вопроса устойчивости в деятельности отелей.

"Поэтому мы призываем отрасль ответить на современные вызовы и применить международный опыт в этом направлении. Основная цель - усиление роли гостиничной индустрии в организации на самом высоком уровне такого международного мероприятия, как COP29. Для централизованного размещения будущих посетителей в рамках COP29 были представлены на официальной единой платформе онлайн-бронирования отели и другие средства размещения. Индустрия туризма, в том числе гостиничная, полностью готова к мероприятию", - сказал Нагиев.

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