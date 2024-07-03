https://news.day.az/society/1672458.html В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут
В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут
В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ООО "BakuBus".
Согласно информации, ООО "BakuBus" ввело в эксплуатацию новую регулярную маршрутную линию под номером 140E.
"Автобусы будут курсировать между Транспортным обменным центром "Кёроглу" и столичным поселком Шувалан с интервалом в 10 минут.
Стоимость проезда составит 80 гяпиков. Продолжительность поездки составит 120 минут", - говорится в сообщении "BakuBus".
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