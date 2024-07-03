Владанка Андреева о результативности инициативы "29 бесед о климате: путь к COP29"

Саммит по вопросам окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG-summit) на тему "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития" является 15-м мероприятием ООН в Азербайджане под эгидой "29 бесед о климате: путь к COP29".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреевана в своем выступлении на проходящем в Баку саммите по экологическим, социальным вопросам и вопросам управления (ESG) "Государственно-частное партнерство (PPP) для устойчивого развития".

"Наша инициатива "29 бесед о климате: путь к COP29" направлена​​на то, чтобы инициировать общенациональный диалог и действия по изменению климата и справедливому переходу", - подчеркнула Андреева.

По ее словам, такие встречи-беседы между представителями правительства, частного сектора, неправительственных организаций и научных кругов облегчат понимание задач COP29 и помогут оперативно предпринимать необходимые действия, связанные с безотлагательным решением проблем изменения климата.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.