В МИД Турции назвали приоритеты во внешней политике

Внешнеполитический курс Анкары нацелен на обеспечение интересов государства и народа Турции. Наша страна периодически обновляет политику в свете национальных интересов, при этом не колеблясь предпринимая шаги по устранению угроз в отношении национальной безопасности Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в среду, 3 июля в Анкаре.

В министерстве подчеркнули, что основополагающими принципами Турции на внешней арене остаются приверженность нормам международного права, гуманизму и стремлению к глобальной справедливости.

Во внешнеполитическом ведомстве привлекли внимание к подходам Анкары в отношении ситуации в странах Ближнего Востока. "Основываясь на интересах Турции, правительство стремится к вкладу в обеспечение мира, стабильности и благополучия в регионе Ближнего Востока", - отметили в турецком МИДе, где напомнили об отношении Анкары к сирийскому конфликту.

"Принципиальная позиция Турции к внутреннему противостоянию в Сирии, которое привело к гуманитарной трагедии в этой стране, с самого начала конфликта остается неизменной", - подчеркнули в ведомстве.

В данной связи указывается на недопустимость критики внешнеполитического курса Турции в регионе во имя краткосрочных политических дивидендов отдельных кругов.

"Турция на протяжении многих лет остается островом стабильности в регионе, полном огня, обеспечена безопасность и благополучие турецкого народа. При этом Анкара не только повышает свою обороноспособность, но и наносит мощный удар по терроризму как внутри страны, так и за ее пределами. Внешняя политика будет и далее нацелена на обеспечение интересов Турции", - отмечается в документе.

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