В Астане проходит Саммит Шанхайской организации сотрудничества

4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Республики Казахстан проходит Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС".

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

Встреча "ШОС плюс" пройдет в расширенном формате на тему "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

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