В Великобритании пройдут выборы в парламент

Выборы в Палату общин британского парламента пройдут в Соединенном Королевстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по итогам голосования, которое продлится с 07:00 до 22:00 по местному времени, будут распределены 650 мандатов нижней палаты, а партия, которая наберет большинство мест, получит право сформировать правительство Его Величества.

Особенной интриги по поводу итогов волеизъявления нет. С того момента как премьер-министр, лидер Консервативной партии Риши Сунак 22 мая объявил о проведении досрочных выборов (изначально они должны были пройти в конце года), опросы общественного мнения традиционно показывали уверенное лидерство оппозиционной Лейбористской партии. Отрыв от тори политической силы под руководством 61-летнего адвоката Кира Стармера за это время немного уменьшился, но все равно составляет чуть менее 20 процентных пунктов (п.п.). Никакие усилия консерваторов не помогли улучшить их положение.

Более того, как Сунак, так и его штаб совершили несколько крупных просчетов, которые могут обернуться потерей для них депутатских мандатов. Премьеру в начале июня пришлось извиняться за то, что он раньше времени покинул памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Затем члены его команды оказались втянуты в расследование по поводу нелегальных ставок - они ставили деньги на дату выборов, при этом полиция подозревает, что делали они это, заранее зная ее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!