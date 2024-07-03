Как выборы в Великобритании могут повлиять на отношения страны с ЕС

В преддверии досрочных выборов в парламент, которые пройдут в Великобритании в этот четверг, 4 июля, многие эксперты задаются вопросом, как всеобщие выборы депутатов палаты общин Великобритании могут сказаться на отношениях страны с Европейским Союзом.

Некоторые аналитики считают, что вероятное правительство во главе с лейбористами обеспечит стабильность в этих отношениях, указывает Euronews в статье "Почему ЕС должен внимательно следить за выборами в Великобритании", сообщает Day.Az.

В течение десяти лет брексит доминировал в британской политике, но в предвыборной кампании он остается чем-то вроде табу.

"Обе основные партии старались как можно меньше обсуждать брексит, - сказал Euronews Джоэл Реланд, научный сотрудник аналитического центра UK in a Changing Europe. - Избиратели были весьма разочарованы тем, что было сделано, поэтому премьер-министр консерваторов Риши Сунак не хочет привлекать к этому внимание".

Но поскольку лейбористы теперь могут войти в правительство впервые за 14 лет, а их лидер Кир Стармер поклялся вновь рассмотреть некоторые части сделки, заключенной Великобританией после брексита, итоги голосования могут ознаменовать начало новой главы в отношениях между ЕС и Великобританией, отмечается в публикации.

Стармер исключил возможность повторного присоединения к единому рынку товаров и услуг ЕС или таможенному союзу, как и восстановление свободы передвижения. Он также не уточнил, какие аспекты сотрудничества между ЕС и Великобританией он будет пересматривать.

"Эксперты говорят, что если Стармер получит ключи от Даунинг-стрит, он может столкнуться с трудностями при перезаключении соглашения таким образом, чтобы это было приемлемо как для Брюсселя, так и для его внутреннего электората", - говорится в статье.

Брюссель, вероятно, также попытается добиться от Великобритании уступок в обмен на пересмотр соглашения в отдельных областях. Одной из них может стать соглашение о молодежной мобильности, предложенное Европейской комиссией еще в апреле, которое вернет молодым британцам и европейцам возможность свободно путешествовать, работать и учиться.

Брюссель может проявить повышенный интерес к Великобритании как к партнеру по обеспечению готовности к обороне, особенно на фоне опасений, что евроскептические политические силы выходят на арену во всем блоке.

По мнению директора программы "Великобритания в мире" британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Оливии О'Салливан, вопросы европейской безопасности стали намного острее и намного тревожнее.

"Возможно, у Великобритании были сложные отношения с ЕС в последние годы, но это одна из крупнейших европейских армий, она постоянно тратит более 2 процентов ВВП на оборону, являясь членом НАТО, и очень тесно сотрудничает с такими важными группами, как страны Балтии и Северные страны, когда речь идет об обороне", - сказала она Euronews.

В статье подчеркивается, что голосование в Великобритании совпадает с началом нового политического мандата в ЕС, в рамках которого планы по наращиванию коллективной обороны ЕС, вероятно, станут одним из главных стратегических приоритетов.

Следующий британский премьер-министр встретится со своими европейскими коллегами во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

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