Белый дом заявил, что Байден продолжит участие в президентской гонке в США

Президент США Джо Байден намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент идет дальше. Он исполняет дальше свои обязанности президента. Он продолжает свою [предвыборную] кампанию", - отметила она.

Жан-Пьер также прокомментировала публикацию в газете The New York Times. Как в ней утверждается, Байден в беседе с одним из "ключевых союзников" признал, что может лишиться возможности быть кандидатом в президенты США от демократов, если не убедит общественность в своей способности справиться с этой задачей. "Это совершенно не соответствует действительности. Я видела эту публикацию. Нам не дали достаточно времени на то, чтобы прокомментировать эту публикацию. Лишь пару минут. И мы спросили президента", - сказала пресс-секретарь Белого дома. "Президент сказал "нет", что это совершенно не соответствует действительности. Это непосредственно от него", - добавила она.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и его главного политического оппонента - республиканца Дональда Трампа. Им было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов Конгресса США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Отмечалось, что некоторые демократы надеются найти нового претендента на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.