Очередной парадокс западной демократии в лице американских конгрессменов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Как и во Франции, в США периодически любят покрасоваться перед мировым армянством, давая "многострадальным" всякого рода невыполнимые обещания, бредовые идеи, вешая лапшу на уши, лишь бы заполучить голоса армянских избирателей. В Штатах, как известно, скоро намечаются выборы, дела у Байдена не хороши, учитывая то, как Трамп одержал безоговорочную победу на дебатах. Дошло до того, что многие демократы усомнились о возможностях действующего президента одержать победу и, видимо, решили использовать старый, добрый трюк - промывать мозги армянам обещаниями, чтобы добавить лишних голосов своему кандидату.

Посольство США в РА сообщило, члены делегации Конгресса США, представляющие Хельсинкскую комиссию, встретились с представителями гражданского общества Армении, чтобы узнать о "демократическом развитии" страны (уже смешно - ред.), а также с так называемыми "перемещенными" лицами из "Нагорного Карабаха". Их они расспросили о проблемах, с которыми они сталкиваются.

Сразу хочется сказать так называемым американским "демократам", которые потеряли поддержку народа по итогам своей же бездарной политики, что "перемещенными" армян Карабахского экономического региона Азербайджана называть нельзя, ибо ушли они сами - добровольно и собрав свои манатки, несмотря на предложение Баку остаться и жить дальше. Перемещенными могут называться азербайджанцы, которые пострадали от 30-летней оккупации и агрессии Армении. Во время первой Карабахской войны более миллиона граждан нашей страны стали беженцами. Армянские боевики убивали мирных жителей Карабаха, включая женщин и детей, устраивали геноциды. Но за весь это период конгрессмены не задумались о том, чтобы встретиться пострадавшими от армянского террора азербайджанцами, что является типичным проявлением двойных стандартов. Уход от встреч они объясняли тем, что это "может навредить объективности восприятия ситуации".

А сейчас не может навредить, учитывая как армянство распространяет дезинформацию об Азербайджане в попытке демонизировать нашу страну?

Опять-таки повторим - почти 30 лет представители западных стран и международных организаций делали вид, что не существует 1 миллиона азербайджанских беженцев. А как только армянское население Карабахского региона Азербайджана добровольно переселилось в Армению сразу раскрыли свои объятия и пекутся об их судьбе словно международное гуманитарное право, которым они так кичатся, распространяется только на армян и никак не на азербайджанцев. Очередной парадокс западной демократии в "лучшем" виде - есть свои и есть чужие.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Скоро выборы и армян еще долго будут вербовать подобного лапшой, делая вид, что они интересны Америке.