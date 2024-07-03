Азербайджанские писатели вошли в лонг-лист "Русской премии"

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявила Длинный список (лонг-лист) соискателей Международного литературного конкурса "Русская премия", сообщает Day.Az.

В него вошли 52 произведения (25 - в номинации "Проза" и 27 - в номинации "Поэзия") авторов из 20 стран мира. От Азербайджана в номинации "Проза": Равиль Зарипов ("Енисейский сплав") и Сянан Исмаилов ("Опечатки"), в номинации "Поэзия": Адалят Исмаилов ("Дальтоник") и Марат Шафиев ("Второе дыхание").

Короткий список (шорт-лист) соискателей "Русской премии" будет объявлен в августе 2024 года. Имена лауреатов премии (по три в каждой номинации) будут оглашены в Москве 9 сентября 2024 года. На соискание премии в этом году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира.

Международный литературный конкурс "Русская премия" (с 2015 г) - единственная в России премия для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке. Премия учреждена в целях сохранения и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания, поддержки русскоязычных писателей мира.

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