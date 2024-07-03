Состоялась церемония обмена Акционерным соглашением между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева

3 июля в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония обмена Договором акционеров, подписанным между "Азербайджанским инвестиционным холдингом" и Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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