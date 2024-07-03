https://news.day.az/officialchronicle/1672483.html Состоялась церемония обмена Акционерным соглашением между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева - ФОТО
Состоялась церемония обмена Акционерным соглашением между Азербайджаном и Казахстаном с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева - ФОТО
3 июля в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония обмена Договором акционеров, подписанным между "Азербайджанским инвестиционным холдингом" и Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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