Обнаружены следы квартала эпохи неолита в Джалилабаде

На территории древнего поселения Пашатепе Джалилабадского района, которое исследуется уже три года, впервые были обнаружены следы древнего села, датируемого эпохой неолита.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, раскопки на территории древнего поселения Пашатепе, расположенного в селе Джафарханлы Джалилабадского района, начались в 2022 году. С каждым сезоном археологические находки лишь подтверждают историческую значимость этого места.

Одной из главных особенностей обнаруженного села является то, что дома были построены из сырцового кирпича. Археологи также выявили специальные места для проведения религиозных обрядов внутри жилых домов, что дает ценную информацию о духовной жизни древних людей.

Доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Вафа Махмудова отметила, что поселение Пашатепе датируется первой половиной VI тысячелетия до нашей эры. Она добавила, что в этом году во время раскопок были обнаружены остатки многочисленных жилых домов, что позволяет говорить о существовании здесь целого квартала.

В этом году также были обнаружены свидетельства обряда захоронения, связанного с кремацией. Все это даёт основание утверждать, что памятник Пашатепе является поселением сельского типа, относящимся к эпохе неолита. Историки считают, что изучение найденных образцов может раскрыть интересную информацию о раннем земледелии, ремеслах и других аспектах Муганской культуры.

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