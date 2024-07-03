Предотвращен транзит наркотиков через территорию Азербайджана

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили транзит наркотических средств через территорию страны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ГТК, на основе информации, поступившей из Отдела управления таможенными рисками Главного управления комитета, была проведена проверка с привлечением служебной собаки 53 крупногабаритных посылок, перевозимых из Пакистана в Великобританию транзитом через Азербайджан.

Было отмечено, что в ходе осмотра в посылках с 30 парами мужской обуви были обнаружены 6 356 граммов наркотического средства - гашишной смолы, скрытой от таможенного контроля.

По данному факту проводится расследование, говорится в сообщении ГТК.

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