Президенты Турции и России встретились в Астане

Состоялась встреча Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана с Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Day.Az, встреча лидеров состоялась в Астане.

Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество.

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