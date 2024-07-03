https://news.day.az/world/1672491.html Президенты Турции и России встретились в Астане
Президенты Турции и России встретились в Астане
Состоялась встреча Президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана с Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Day.Az, встреча лидеров состоялась в Астане.
Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкое сотрудничество.
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