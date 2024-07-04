Израиль заявил, что получил ответ ХАМАС по заложникам

Израильская сторона получила через посредников ответ от представителей радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и разведслужбы "Моссад".

"Посредники по сделке о заложниках передали переговорной команде замечания ХАМАС о параметрах сделки о заложниках. Израиль оценивает эти замечания и передаст свой ответ посредникам", - говорится в заявлении.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

11 июня ХАМАС и радикальная группировка "Исламский джихад" объявили о передаче посредникам из Катара и Египта ответа на инициативу и выразили готовность к "позитивным действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве". США, Египет и Катар в свою очередь подтвердили получение комментариев на предложение о прекращении огня и обещали продолжить посреднические усилия до достижения соглашения между сторонами конфликта в Газе.

Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что поддерживают предложение Байдена, и утверждали, что все препятствия заключению сделки чинят лишь представители ХАМАС.

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