https://news.day.az/officialchronicle/1672411.html Президент Ильхам Алиев прибыл c визитом в Астану
Президент Ильхам Алиев прибыл c визитом в Астану
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению в статусе председателя ШОС Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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