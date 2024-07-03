Президент Ильхам Алиев прибыл c визитом в Астану

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приглашению в статусе председателя ШОС Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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