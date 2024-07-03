Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова

В Международном центре мугама в Баку состоялся творческий вечер заслуженного артиста, профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, мастера художественного чтения Агалара Байрамова, сообщает Day.Az. Вечер был приурочен к 70-летию артиста, в котором он сам выступил в качестве ведущего.

Гостям был представлен короткометражный документальный фильм, в котором народный поэт Фикрет Годжа, народные артисты Габиль Алиев и Амина Юсифгызы делятся своими мыслями о мире искусства и слова Агалара Байрамова.

Агалар Байрамов родился 16 января 1954 года в селе Бойат Уджарского района. Его воспитывала бабушка из-за потери родителей в раннем возрасте. С отличием окончил Бакинский культурно-просветительский техникум и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Еще во время учебы в вузе стал актером Учебного театра. С 1983 года работал в Государственной телерадиокомпании художественным чтецом-актером. С 1991 года преподает сценическую речь в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, доцент кафедры "Сценическая речь". 11 литературных спектаклей, снятых по его сценариям и в которых он принимал участие, вошли в Золотой фонд телевидения. Также снимался в фильмах "Oyun", "Tanrı işığı", "Adın hikməti".

С поздравлениями на вечере выступили народные артисты Заур Рзаев, Вамиг Мамедалиев и Тейюб Асланов. В концертной программе в сопровождении инструментального коллектива под руководством тариста Рустама Муслимова выступили народная артистка Симара Иманова, заслуженные артисты Гочаг Аскеров, Гюлюстан Алиева, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, заслуженный работник культуры Адалят Далидаглы и ханенде Айшен Мехтиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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