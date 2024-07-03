CineMastercard в Барселоне с участием лучших голливудских и европейских студий

CineMastercard представил Азербайджан на международной выставке CineEurope, традиционно проводимой в Барселоне (Испания), сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.

На мероприятии CineEurope 2024 присутствовали представители лучших голливудских и европейских студий, которые демонстрировали новейшие технологии и новинки киноиндустрии.

CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, предоставляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских территориях.

На выставке присутствовали директор сети кинотеатров CineMastercard (CinemaPlus LLC) Мурат Джамджи и председатель Наблюдательного совета Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros. Кроме того, представители ознакомились с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, и были проведены встречи с руководителями компаний, которые их представили.

Во время выставки Мурат Джамджи и Заур Дарабзаде обсудили стратегии развития кинотеатров, новые технологические тенденции, инновационные решения и достижения. Они также заинтересованы внедрением передовых технологий, таких как VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) в кинотеатрах, предлагая зрителям более захватывающие и интерактивные впечатления.

CineMastercard стремится представить лучшее своим зрителям, показывать в Азербайджане киноманам фильмы, которые выходят в тот же день, что и во всем мире. Кинотеатр планирует продолжать внедрять новшества, стремясь занять лидирующую позицию в мировой киноиндустрии и всегда предлагать своим зрителям лучшее. С постоянно развивающимся подходом к технологиям и инновациям CineMastercard намерен укрепить свои позиции лидера в азербайджанской киноиндустрии.

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