https://news.day.az/world/1672564.html Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь на $150 млн
Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь на $150 млн
Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву дополнительную военную помощь в размере $150 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.
Как отмечается в документе, американский лидер "предоставил госсекретарю США [Энтони Блинкену] полномочия <...> выделить оборонную продукцию" и предоставить услуги Министерства обороны США, включая "военную подготовку и обучение, с целью помощи Украине" на общую сумму $150 млн.
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