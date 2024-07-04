Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь на $150 млн

Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву дополнительную военную помощь в размере $150 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер "предоставил госсекретарю США [Энтони Блинкену] полномочия <...> выделить оборонную продукцию" и предоставить услуги Министерства обороны США, включая "военную подготовку и обучение, с целью помощи Украине" на общую сумму $150 млн.

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