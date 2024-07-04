Названа главная причина развития деменции

Высокое артериальное давление - главная причина развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сосудистой деменции. К таким выводам пришли специалисты из агентства Blood Pressure UK, пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи заявили, что гипертония создает дополнительную нагрузку на артерии и сердце, что может привести к инсультам и сердечным приступам. Они, в свою очередь, значительно увеличивают риск потери памяти и развития деменции.

Другими провокаторами проблем с ментальным здоровьем, по словам ученых, оказались ожирение, сахарный диабет, курение и даже низкий уровень образования. Специалисты обратили внимание, что образованных людей становится все больше, также многие стремятся отказаться от вредных привычек, поэтому эти факторы становятся все менее распространенными рисками, а ожирение, напротив, все чаще провоцирует сердечно-сосудистые катастрофы.

"Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это", - говорится в публикации.

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