https://news.day.az/world/1672440.html Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ
Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ
Совет Федерации на пленарном заседании единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также выплаты взносов в ее бюджет.
Как передает Day.Az, об этом было принято решение на сегодняшнем заседании верхней палаты российского парламента.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия.
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