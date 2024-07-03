Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

Совет Федерации на пленарном заседании единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также выплаты взносов в ее бюджет.

Как передает Day.Az, об этом было принято решение на сегодняшнем заседании верхней палаты российского парламента.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!