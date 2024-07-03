Погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении

Военнослужащий-контрактник ВС Армении Саркис Артурович Хачатрян при не установленных обстоятельствах получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"3 июля в 00:45 на охраняемой территории N-й воинской части МО военнослужащий контрактной службы Саркис Артурович Хачатрян при пока не установленных обстоятельствах получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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