https://news.day.az/world/1672422.html Погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении
Погиб военнослужащий-контрактник ВС Армении
Военнослужащий-контрактник ВС Армении Саркис Артурович Хачатрян при не установленных обстоятельствах получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"3 июля в 00:45 на охраняемой территории N-й воинской части МО военнослужащий контрактной службы Саркис Артурович Хачатрян при пока не установленных обстоятельствах получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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