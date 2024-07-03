https://news.day.az/world/1672426.html В МИД Китая ответили президенту Финляндии
В МИД Китая ответили президенту Финляндии
Министерство иностранных дел Китая ответило президенту Финляндии Александру Стуббу.
Как передает Day.Az, говоря о зависимости Москвы от Пекина, представитель МИД Китая напомнила президенту Финляндии, что Россия и Китай являются независимыми государствами.
"Прежде всего, Китай и Россия являются независимыми крупными странами. Китай не является создателем украинского кризиса и не является его стороной", - подчеркнула она.
Мао Нин добавила, что Пекин всегда будет выступать за мир и диалог, а также поддерживать связь со всеми сторонами конфликта, включая Россию.
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