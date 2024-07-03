Баку заявил, что встреча в Астане даст импульс расширению отношений между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией

Двусторонние отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Пакистаном основаны на братстве, исторических и культурных связях наших народов, взаимном уважении и доверии. Основываясь на такой прочной основе, наши межгосударственные отношения характеризуются непрерывным и всесторонним развитием, тесным сотрудничеством в различных областях, совместными действиями и поддержкой на международном уровне по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.

"К настоящему времени проведен ряд трехсторонних встреч, мероприятий на уровне спикеров парламентов, министров иностранных дел и министерств обороны трех стран, достигнуты договоренности по важным вопросам, сотрудничество еще более расширилось. Следует особо подчеркнуть, что эти платформы трехстороннего сотрудничества, являющиеся образцовыми по своему характеру, руководствуются нормами и принципами международного права и лишь способствуют миру, безопасности, стабильности и прогрессу", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что встреча, проведенная на уровне лидеров в Астане, станет толчком к подъему отношений между тремя странами на новый уровень, укреплению и регулярной организации платформы трехстороннего сотрудничества под руководством лидеров, расширению отношений стратегического партнерства Азербайджана, Пакистана и Турции по новым направлениям.

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