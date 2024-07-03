На автодороге Баку-Шамахы-Евлах произошел оползень

В результате интенсивных осадков на 75,2-километровом участке автодороги М4 Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории Гобустанского района, произошел оползень.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в результате длина вышедшей из строя правой обочины дороги составила 150 метров, а ширина грунтового откоса - 40 метров.

Кроме того, было установлено, что дорога съезжает в левом направлении. Длина съезжающей части - 240 метров, ширина - 50 метров. Также было зафиксировано образование трещин и впадин в обоих направлениях проезжей части, а в настоящее время процесс оползня находится в стадии развития.

Отметим, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации ущерба, нанесенного дорожному хозяйству в результате оползня.

В целях предотвращения оползней и осложнений, которые могут возникнуть на указанном участке, и обеспечения безопасного движения автотранспортных средств, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана проводятся восстановительные работы, принимаются превентивные меры.

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