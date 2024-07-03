В Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 70 км к юго-востоку от города Калама с населением около 143 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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