Азербайджан и Китай – хорошие друзья и хорошие партнеры

Азербайджан и Китай - хорошие друзья, хорошие партнеры, опирающиеся на равенство и взаимную выгоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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