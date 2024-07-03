https://news.day.az/politics/1672543.html Азербайджан и Китай – хорошие друзья и хорошие партнеры - Си Цзиньпин
Азербайджан и Китай – хорошие друзья и хорошие партнеры - Си Цзиньпин
Азербайджан и Китай - хорошие друзья, хорошие партнеры, опирающиеся на равенство и взаимную выгоду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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