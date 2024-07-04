Mastercard в настоящее время работает над расширением транспортных проектов в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов.

"Мы обладаем обширным опытом в транспортной сфере и успешно реализуем проекты в десятках стран мира, включая Турцию", - отметил Зейналов.

По его словам, в различных городах клиенты могут использовать карты Mastercard для оплаты проезда в общественном транспорте.

"В 2021 году мы запустили успешный транспортный проект в Шамахе в партнерстве с одним из местных банков. Пользователи уже три года могут оплачивать проезд безналично, что приносит им значительные преимущества. Мы также активно сотрудничаем с государственными органами и банковскими партнерами для расширения данного опыта на другие города Азербайджана", - подчеркнул он.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.

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