МИД Азербайджана ответил на публичное заявление Европейского комитета по предупреждению пыток

Азербайджан глубоко опечален тем, что 3 июля 2024 года Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) принял решение опубликовать общественное заявление об Азербайджане. ЕКПП также вопреки требованию Европейской конвенции "О предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" принял ранее не имеющее прецедента решение опубликовать в полном объеме подготовленный отчет по итогам специального визита в Азербайджан в 2022 году без соответствующего на то согласия руководства страны. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно публичного заявления ЕКПП.

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