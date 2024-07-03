В некоторых активных оползневых зонах Азербайджана наблюдается активность

После неустойчивых и дождливых погодных условий, наблюдавшихся в регионах в последние дни, в некоторых частях территории Азербайджана наблюдается активность в динамике экзогенно-геологических процессов.

Об этом в среду сообщил Trend председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

"После проливных дождей в северном регионе, в 2 км к северо-востоку от села Хыналыг, в селе Гойдан Исмайыллинского района и на 75-м км дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящей по территории Гобустанского района, были зафиксированы оползни и осадочные процессы. В настоящее время сотрудниками агентства продолжаются исследования и мониторинги на указанных территориях", - отметил он.

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