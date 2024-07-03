https://news.day.az/officialchronicle/1672547.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине, организованном в честь глав делегаций в рамках саммита ШОС в Астане
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине, организованном в честь глав делегаций в рамках саммита ШОС в Астане
3 июля в Астане был организован неформальный ужин от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в честь глав делегаций, участвующих в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
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