Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине, организованном в честь глав делегаций в рамках саммита ШОС в Астане

3 июля в Астане был организован неформальный ужин от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в честь глав делегаций, участвующих в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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