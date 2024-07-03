"Real Madrid Foundation", организующий футбольные лагеря по всему миру, при спонсорской поддержке Банка ABB и организации "Footland" во второй раз реализовал программу "Real Madrid Foundation Azerbaijan Clinic" в Азербайджане. Футбольный лагерь, который проходил на территории школы "Sabis Sun International School", также поддержали компании Visa и Epoint.

Цель лагеря - обучение 250 детей в возрасте от 6 до 17 лет футбольным навыкам и спортивным ценностям, а также помощь в приобретении уникального опыта. Проект подготовлен в соответствии с международными стандартами. "Real Madrid Foundation" предоставляет детям возможность развивать свои футбольные навыки через специальные тренировки под руководством высококвалифицированных тренеров.

По итогам отбора, проведенного в этом году, была создана новая детская футбольная команда, которая представит нашу страну на турнире "Real Madrid Foundation World Challenge" в Мадриде (Испания).

Напомним, что команда, сформированная в прошлом году, также участвовала в этом турнире в марте и была одной из сильнейших среди команд из 16 стран.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.