Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана и Агентство цифрового управления при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках визита делегации СЭБ в Грузию.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную деятельность сторон в направлении информационной безопасности, обмена информацией и опытом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!