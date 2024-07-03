https://news.day.az/hitech/1672536.html Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией
Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией
Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана и Агентство цифрового управления при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, сообщает в среду Day.Az.
Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках визита делегации СЭБ в Грузию.
Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную деятельность сторон в направлении информационной безопасности, обмена информацией и опытом.
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