Пляжный драйв Тунзали Агаевой этим летом…

Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила в соцсетях новый клип Bu yay (Этим летом), сообщает Day.Az.

Лето - это прекрасное время года, когда мы можем насладиться солнцем и яркими красками природы, это время отпусков, путешествий и новых приключений.

Море, пляж и прекрасное настроение, и, конечно же, песни и танцы - что может быть прекраснее этого времени года. Все это в новом клипе шоу-звезды. Режиссер клипа - Азер Джафар, слова и музыка - Джамал Гурбанов и Сабина Мирза, аранжировка - Джамал Гурбанов.

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