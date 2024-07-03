Хорошая новость для студентов

- могут быть скидки на общественный транспорт

27 июня в Центре устойчивого развития состоялась презентация проекта по созданию единой студенческой карты в университетах для руководящего состава высших учебных заведений международной компанией платежных технологий "VISA", организованной Фондом развития образования.

Было отмечено, что эти студенческие карты будут иметь особые привилегии, которыми учащиеся смогут воспользоваться во время внеклассной деятельности.

Но какие льготы будут предоставлены студентам с единой студенческой картой?

В ответ на запрос Trend по этому вопросу в Фонде развития образования было заявлено, что в рамках проекта планируется подписание контрактов с отечественными и зарубежными компаниями и получение специальных льгот для студентов, передает Day.Az.

"Студенты смогут воспользоваться специальными кешбэками, скидками, промокодами, предоставляемыми Visa. Эти возможности будут доступны в ресторанах, кафе, магазинах одежды, книг, канцелярских товаров, медицинских учреждениях и т. д. Кроме того, карта будет выполнять сразу несколько функций. Она будет обеспечивать вход и выход в университет, действовать как дебетовая банковская карта, а также стипендиальной картой. Студенты смогут удобно совершать все банковские операции с помощью этой карты", - говорится в сообщении.

Руководитель Центра анализа и коммуникаций в образовании Азербайджанского государственного педагогического университета Кямран Асадов, комментируя Trend преимущества Единой студенческой карты, отметил, что использование данной карты приведет к тому, что студенты будут пользоваться скидками во всех сферах услуг, а также смогут осуществлять свои финансовые операции через эту карту.

"Например, сделать специальные скидки для студентов можно как в общественном транспорте, так и в определенных магазинах, ресторанах, зонах обслуживания. Эта практика существует в развитых странах мира.

С учетом того, что у нас около 190 тысяч студентов в 51 высшем учебном заведении, это позволит использовать Единую платформу, регулярно проводить акции и предоставлять скидки для студентов", - добавил он.

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