Лидеры Узбекистана и Китая обсудили укрепление двусторонних отношений стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений между странами в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, на встрече было констатировано, что за последние годы между обеими странами был совершен мощный прорыв по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

Лидеры Узбекистана и Китая обсудили укрепление двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ещё одной темой встречи стало продолжение тесного взаимодействия в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), формата "Центральная Азия - Китай" и других международных и региональных структур.

Помимо этого, сторонами была высказана необходимость наращивания партнерства в области туризма, науки, образования, подготовки кадров и изучения китайского языка.

Главы государств также обсудили повестку дня очередного саммита ШОС и другие темы.

Отметим, что 4 июля состоится заседание Совета ШОС, где лидеры стран-участниц обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики.

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