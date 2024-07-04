Представители Азербайджана приняли участие в Конгрессе национальных театров России

Представители Азербайджана приняли участие во втором Конгрессе национальных театров России и Первом летнем фестивале национальных театров, который прошел в Суздале, сообщил Day.Az руководитель литературного сектора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра (Аздрама), писатель Джавид Зейналлы.

Советник министра культуры Азербайджана, заслуженный артист Олег Амирбеков принял участие в дискуссионной панели "Просвещение и образование: национальные театры как точки рождения новых смыслов", а директор Аздрамы, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров - "Будущее национального театра: баланс традиций и инноваций".

Было отмечено, что в прошлом году была подготовлена творческая программа между Аздрамой и Александринским театром, в рамках которой наш театр был представлен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В начале этого года в Баку между театрами был подписан меморандум о сотрудничестве, который предусматривает развитие и укрепление сотрудничества в театральной сфере, сохранение национальных культурных ценностей, а также была организована экспозиция "Избранные образы российской сцены" и представлен большой проект "Александринская театральная школа" при поддержке министерства культуры Азербайджана. В сентябре этого года между двумя театрами будут организованы гастроли. В дни спектаклей в Александринском театре откроется выставка, рассказывающая об истории Азербайджанского национального театра. Налаженные международные связи будут развиваться и дальше, и это сотрудничество будет способствовать укреплению азербайджано-российских культурных связей.

Мероприятие было приурочено к 1000-летнему юбилею Суздаля. Организаторами выступили Национальный драматический театр России (Александринский театр) и Ассоциация национальных театров России. В рамках мероприятий обсуждались вопросы развития в сфере культуры и искусства, вопросы сохранения языков и самобытных культур, о роли и значимости современного театра в нынешних реалиях. Особое внимание было уделено вопросам сохранения и продвижения национальных традиций и национальных театров, развитию молодежного культурного движения, а также поиску новых форм взаимодействия для обогащения культурного наследия. Театральную программу составили спектакли Александринского театра, нацтеатров Мордовии, Чувашии и Калмыкии.

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